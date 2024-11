Escursionisti dispersi nel Comasco: salvati dal Soccorso Alpino

MeteoWeb

Un’operazione di salvataggio è stata condotta questa sera dai tecnici della Stazione Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso Alpino. L’allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio, quando due escursionisti si sono trovati in difficoltà sopra l’abitato di Valbrona, nella zona di Osigo, in provincia di Como. I due avevano perso l’orientamento e non riuscivano a ritrovare il sentiero. Non riuscendo a individuare il percorso di ritorno, hanno richiesto aiuto.

I soccorritori, grazie alle coordinate fornite, sono riusciti a localizzare il punto in cui si trovavano. Una volta raggiunti, gli escursionisti sono stati valutati dai tecnici e poi accompagnati a valle in tutta sicurezza. Sei le unità impegnate nell’operazione di salvataggio.

