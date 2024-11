Sei escursionisti in difficoltà sul Monte Aquila: salvati in elicottero

MeteoWeb

Un gruppo di giovani escursionisti romani è scivolato a causa della presenza di ghiaccio lungo il percorso e di un equipaggiamento non idoneo sul Monte Aquila, in Abruzzo, ed è stato costretto a chiedere aiuto, non riuscendo a risalire in sicurezza. In loro soccorso è intervenuto l’elisoccorso del 118. L’operazione, condotta dal tecnico dell’elisoccorso insieme ad altri due del Soccorso Alpino giunti via terra, si è conclusa senza ulteriori complicazioni con il trasporto a valle dei 6 escursionisti.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di affrontare la montagna con il corretto equipaggiamento e con un’attenta valutazione delle condizioni ambientali. Durante il periodo invernale e nelle giornate fredde, è fondamentale essere preparati a fronteggiare ghiaccio e basse temperature, pianificando con cura ogni uscita e dotandosi di attrezzatura adeguata come ramponi, oltre che di abbigliamento tecnico idoneo. Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo invita tutti gli appassionati di montagna a consultare le previsioni meteorologiche e le informazioni sulle condizioni dei sentieri, che in inverno possono presentare rischi connessi all’innevamento, oltre a considerare le proprie capacità fisiche e tecniche prima di avventurarsi in quota.

