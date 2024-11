Soccorsi in montagna: escursionisti si perdono sui monti del Matese e del Maceratese

MeteoWeb

Due escursionisti ventenni di Napoli, un ragazzo e una ragazza, si sono persi oggi sui monti del Matese. Sono stati loro stessi a dare l’allarme, chiamando i Carabinieri. Dopo essere partiti da Campitello Matese (Campobasso), hanno raggiunto la vetta del Monte Miletto e hanno poi deciso, rientrando, di passare da un altro versante rispetto a quello dell’andata. Ma scendendo hanno smarrito la strada, rimanendo bloccati in una zona impervia di Roccamandolfi (Isernia). Sul posto hanno operato i Carabinieri di Bojano, il Soccorso Alpino e il 118. I ragazzi sono stati quindi localizzati e trovati in buone condizioni di salute. I soccorritori li hanno quindi riaccompagnati al pianoro di Campitello Matese.

Escursionisti smarriti anche nel Maceratese. Tre escursionisti, due donne e un uomo, avevano perso l’orientamento durante un’escursione nel percorso ad anello tra Tribbio e il Monte Petrella, in territorio di Cessapalombo. I tre, tra i 50 e i 60 anni, avrebbe incontrato un’interruzione del percorso stabilito causata da una frana e, dovendo cambiare strada, hanno smarrito la via per il ritorno. Per l’intervento di soccorso, verso le 14, sono entrati in azione i Vigili del Fuoco, con la squadra di Macerata e personale SAF (Speleo alpino fluviale), e il Soccorso Alpino che hanno recuperato i tre escursionisti. Un’operazione durata circa tre ore a seguito della quale i tre sono stati riaccompagnati alle loro vetture a valle verso le 17: gli escursionisti sono stati tutti trovati in buone condizioni.

