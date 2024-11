Esplosione devastante, danneggiato l’acquedotto Iber-Lepenci: “conseguenze catastrofiche”, massima allerta | FOTO

MeteoWeb

Una potente esplosione è avvenuta in serata nel nord del Kosovo non lontano da Zubin Potok, uno dei quattro maggiori Comuni a maggioranza serba. Nel darne notizia, la polizia locale ha riferito che l’esplosione ha gravemente danneggiato un importante acquedotto conosciuto come Iber-Lepenci, e che serve la popolazione di una vasta regione del Paese. Una grande quantità d’acqua che fuoriesce dalle tubature sta allagando il territorio interessato dall’incidente, e si ha notizia dell’interruzione delle forniture idriche a diverse località del posto.

Le autorità hanno per questo invitato i cittadini a garantirsi riserve di acqua potabile. Sono in corso indagini per accertare le cause e le circostanze dell’esplosione, che da taluni viene ritenuta dolosa, con l’obiettivo di danneggiare le infrastrutture critiche del Kosovo, e bloccare in particolare il flusso d’acqua utilizzato per il raffreddamento nei processi di centrale elettrica situata nella regione.

La preoccupazione del governo kosovaro

Preoccupazione è stata espressa dal governo kosovaro, dall’ambasciata Usa a Pristina e dalle principali forze politiche, che non escludono un’azione intenzionale da parte dei serbi locali al fine di creare problemi all’economia del Kosovo. Ma Srpska Lista, il principale partito della comunità serba, ha respinto le insinuazioni, chiedendo un’immediata indagine sull’incidente, anche da parte di Kfor e Eulex, le missioni Nato e Ue in Kosovo.

“La fuoriuscita incontrollata di acqua dai canali danneggiati di Ibër-Lepenci, causata dagli attacchi terroristici sostenuti dal governo serbo. Le conseguenze sembrano essere catastrofiche!”, si legge sul profilo X di RKS NEWS.

BREAKING!!! Explosion of channels in the north, KRU “Mitrovica”: Please ensure reserves of drinking water. The explosion, which damaged the “Ibër Lepenc” channels, is believed to have been carried out by Serbian hooligans/terrorists, backed by the genocidal state of Serbia.… pic.twitter.com/mcxLgQshIh — RKS NEWS (@RksNews) November 29, 2024

