Esplosione di sigarette elettroniche tra gli ex fumatori: un’invasione tra i giovani in Inghilterra

MeteoWeb

Nel corso degli ultimi dieci anni, l’uso delle sigarette elettroniche in Inghilterra ha registrato un notevole aumento, soprattutto tra gli ex fumatori adulti. Secondo un ampio studio condotto su oltre 50.000 partecipanti, l’adozione delle sigarette elettroniche come strumento per smettere di fumare è cresciuta in modo significativo, con un impatto particolarmente marcato tra i giovani adulti. La ricerca, pubblicata su BMC Medicine, ha messo in luce la crescente prevalenza del vaping, in particolare nella fascia di età tra i 18 e i 25 anni, suggerendo un cambiamento nei comportamenti di cessazione del fumo in Inghilterra.

Dati dello studio: un panorama in evoluzione

Lo studio, coordinato dalla ricercatrice Sarah Jackson e dai suoi colleghi, ha utilizzato i dati del Smoking Toolkit Study, una serie di sondaggi trasversali condotti tra adulti in Inghilterra. Ogni mese, il sondaggio raccoglie informazioni da circa 1.700 partecipanti, permettendo una panoramica continua dei cambiamenti nel comportamento dei fumatori. Per questo studio, sono stati analizzati i dati di 54.251 ex fumatori intervistati tra ottobre 2013 e maggio 2024.

Una delle principali conclusioni dello studio è l’incremento dell’uso delle sigarette elettroniche tra coloro che avevano cercato di smettere di fumare almeno una volta nell’anno precedente. Nel 2013, solo il 26,9% degli ex fumatori usava le sigarette elettroniche come parte della propria strategia per smettere di fumare. Nel 2024, questa percentuale è aumentata al 41,4%. In modo altrettanto significativo, la percentuale di ex fumatori che utilizzano le sigarette elettroniche in modo continuo è passata dall’1,9% nel 2013 al 20,4% nel 2024.

Le sigarette elettroniche come strumento di cessazione del fumo

Nel contesto della lotta contro il fumo, le sigarette elettroniche sono diventate un’alternativa sempre più popolare per smettere di fumare. Questo cambiamento è stato particolarmente evidente dal 2021, quando le sigarette elettroniche usa e getta sono state introdotte nel mercato inglese. La disponibilità di dispositivi monouso, facili da usare e spesso caratterizzati da una varietà di gusti, ha reso il vaping una scelta ancora più allettante per i fumatori che cercano di smettere.

Un picco tra i giovani ex fumatori

L’analisi dei dati ha anche rivelato una tendenza interessante legata all’età. Tra gli ex fumatori, l’uso delle sigarette elettroniche è più diffuso tra i più giovani. Per esempio, il 58,9% degli ex fumatori tra i 18 e i 25 anni ha dichiarato di usare regolarmente sigarette elettroniche, rispetto al solo 10,7% tra gli ex fumatori di 65 anni o più. Questo dato evidenzia un cambiamento significativo nei comportamenti di cessazione tra le nuove generazioni, suggerendo che i giovani adulti potrebbero essere più inclini ad adottare il vaping rispetto alle generazioni precedenti.

L’influenza dell’alcol sul consumo di sigarette elettroniche

Un altro aspetto importante emerso dallo studio riguarda il consumo di alcol. Tra gli ex fumatori che avevano smesso di fumare da più di un anno, quelli che riportavano un aumento del consumo di alcol sembravano essere più inclini a utilizzare sigarette elettroniche. Questo dato suggerisce che i fattori sociali e comportamentali, come l’alcol, possano influenzare la decisione di adottare o continuare a usare le sigarette elettroniche. Tuttavia, non sono emerse differenze significative tra i sessi riguardo l’uso delle sigarette elettroniche tra gli ex fumatori.

Il ruolo delle sigarette elettroniche usa e getta

L’introduzione delle sigarette elettroniche usa e getta nel 2021 ha avuto un impatto notevole sul consumo di sigarette elettroniche in Inghilterra. Sebbene la ricerca non possa tracciare con precisione l’uso di queste sigarette tra i giovani che non hanno mai fumato, è plausibile che l’adozione del vaping tra i 18-25enni sia aumentata ulteriormente grazie a questi dispositivi. Le sigarette usa e getta hanno semplificato l’accesso al vaping, rendendo più facile e meno costoso il passaggio dal fumo tradizionale a quello elettronico.

Le implicazioni di salute pubblica

I risultati di questo studio pongono interrogativi importanti sul futuro del consumo di sigarette elettroniche in Inghilterra. Mentre il vaping viene ampiamente promosso come uno strumento per aiutare i fumatori a smettere, l’aumento del consumo tra i giovani ex fumatori solleva preoccupazioni sulle potenziali ricadute nel fumo tradizionale. Sarah Jackson e i suoi colleghi sottolineano la necessità di ulteriori ricerche per comprendere meglio come l’adozione delle sigarette elettroniche stia influenzando i tassi di ricaduta del fumo, soprattutto tra le generazioni più giovani.

Il futuro della ricerca sul vaping

La ricerca sull’uso delle sigarette elettroniche continua ad evolversi, e gli autori dello studio evidenziano che sono necessarie ulteriori indagini per esplorare più a fondo le dinamiche dietro l’aumento del vaping tra gli ex fumatori. Gli studiosi auspicano un approfondimento sui cambiamenti nei tassi di ricaduta del fumo, in modo da poter sviluppare politiche sanitarie più efficaci per prevenire il ritorno al fumo tra coloro che hanno smesso di fumare.

Lo studio rivela un panorama in rapida evoluzione riguardo l’uso delle sigarette elettroniche in Inghilterra, con un notevole aumento dell’adozione tra gli ex fumatori, in particolare tra i più giovani. Mentre le sigarette elettroniche si sono affermate come una scelta sempre più popolare tra chi cerca di smettere di fumare, resta da capire come questo fenomeno influenzerà a lungo termine i comportamenti di fumo e i tassi di ricaduta. Come sottolineato dagli autori, è essenziale continuare a monitorare questi sviluppi e a promuovere una ricerca approfondita per garantire che le politiche di salute pubblica siano adeguate alle nuove realtà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.