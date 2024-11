Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Ercolano: almeno 3 morti | VIDEO

MeteoWeb

Una forte esplosione si è verificata in via Patacca a Ercolano (Napoli): almeno 3 persone sono morte. Lo scoppio si sarebbe verificato in un capannone che conteneva dei fuochi d’artificio. I residenti hanno raccontato di un forte boato, che è stato sentito in maniera nitida in tutti i comuni della zona ai piedi del Vesuvio. Dal luogo dell’esplosione, di cui non sono ancora note le cause, si leva una colonna di fumo visibile a grande distanza. Via Patacca è una zona isolata al confine tra Ercolano e San Giorgio a Cremano, con aree verdi e agricole. Sul posto, stanno intervenendo i Carabinieri della tenenza di Ercolano, ambulanze e Vigili del Fuoco, che stanno mettendo in sicurezza l’area.

Dai primi accertamenti è emerso che il luogo dove c’è stato lo scoppio era un’abitazione adibita a deposito e fabbrica abusiva di fuochi d’artificio. Confermate le tre vittime che restano ancora da identificare. Al momento non risultano dispersi.

