Le esportazioni di gas russo in aumento: i flussi verso l’Europa ai massimi dell’anno  

La scorsa settimana, le esportazioni di gas via gasdotto di Gazprom verso l’Europa hanno raggiunto il massimo di un anno in termini di flussi giornalieri, mentre l’UE fatica a eliminare gradualmente le importazioni di gas russo. Il gigante statale russo del gas e unico esportatore di gas da gasdotto ha fornito 99,0 milioni di metri cubi il 23 ottobre all’Europa, esclusa la Turchia, ma comprese altre destinazioni extra UE nel continente. Si tratta del livello giornaliero più alto dal 18 ottobre 2023, quando ha fornito 99,3 MMcm, secondo i dati sulla trasmissione del gas. Gazprom non ha fornito molto dall’estate del 2022, quando il gasdotto Nord Stream da 55 miliardi di metri cubi all’anno verso la Germania era ancora in funzione, anche se già ben al di sotto della capacità.

Con l’interruzione dei flussi attraverso il Nord Stream e il gasdotto Yamal-Europe da 33 miliardi di metri cubi all’anno verso la Germania, le esportazioni di gas della Russia verso l’Europa sono diminuite di quasi l’80% dall’inizio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022. Ma la tendenza al ribasso si è invertita quest’anno, con i flussi verso l’UE che hanno già superato i livelli dell’intero anno 2023, secondo le stime di Energy Intelligence. I flussi di gas sono stati particolarmente elevati verso gli Stati membri dell’UE Grecia e Ungheria, che hanno già importato il 20% e l’8% in più dalla Russia a partire dalla scorsa settimana rispetto all’intero anno 2023, secondo le stime di Energy Intelligence.

I flussi complessivi verso l’Europa

I flussi complessivi di Gazprom verso l’Europa, compresi quelli non appartenenti all’UE di Moldavia, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord, non hanno ancora superato i livelli dell’intero anno 2023, ma molto probabilmente li supereranno il mese prossimo. Al 26 ottobre, Gazprom ha fornito circa 26,1 miliardi di metri cubi alla regione, rispetto ai circa 28,3 miliardi di metri cubi dell’intero anno 2023.

