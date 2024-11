Le esportazioni di petrolio russo in aumento: boom di forniture alla Turchia

MeteoWeb

Secondo i dati di S&P Global Commodities at Sea, le spedizioni di petrolio dai porti russi a ottobre sono state in media di 3,74 milioni di barili al giorno, con un aumento di 240.000 barili al giorno, ovvero del 7%, rispetto a settembre. I volumi di esportazione marittima di petrolio dalla Russia sono aumentati per il terzo mese consecutivo dopo un calo a luglio a 3,24 milioni di barili al giorno, il minimo in undici mesi. I maggiori acquisti di petrolio russo sono stati effettuati dalle raffinerie turche: le forniture ai porti della Turchia a ottobre sono aumentate di 144.000 barili al giorno, ovvero dell’84%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 316.000 barili al giorno, il massimo degli ultimi quattro mesi.

Bisogna notare che la raffineria Star, situata nell’ovest della Turchia, con una capacità di 212.000 barili al giorno, è stata riavviata alla fine di ottobre dopo una manutenzione programmata iniziata il 5 settembre. L’India, il maggiore acquirente di petrolio russo, ha importato a ottobre 1,74 milioni di barili al giorno, ovvero 90.000 barili al giorno in meno rispetto a settembre. L’India ha acquistato principalmente petrolio del marchio Urals. In generale, il petrolio russo rappresenta quasi il 40% delle importazioni di petrolio in India. Rispetto a settembre, l’esportazione di petrolio del marchio Urals dal porto baltico di Primorsk è notevolmente aumentata.

Le altre forniture

Anche l’esportazione di petrolio Urals da Novorossijsk sul Mar Nero e di petrolio ESPO da Kozmino è aumentata, compensando la presentata delle forniture da Ust-Luga. Secondo i dati di S&P Global Commodity Insights, oltre 1 milione di barili al giorno di capacità di raffinerie russe sono rimasti fermi a causa di manutenzioni stagionali a partire dalla metà di settembre, il che ha consentito un aumento dei volumi di esportazione di petrolio greggio. Si prevede che nelle prossime settimane i volumi di lavori di manutenzione alle raffinerie diminuiscano in modo significativo.

