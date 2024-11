In Estonia un nuovo impianto di petrolio di scisto: “l’avvio nel 2025”

MeteoWeb

Enefit Power, sussidiaria del gruppo statale Eesti Energia, prevede di avviare le operazioni nel nuovo impianto di petrolio di scisto all’inizio del 2025. La costruzione dell’impianto ha subito ritardi a causa di controversie legali e del complesso processo di autorizzazione, ma ora è quasi tutto pronto, come ha confermato Lauri Karp, amministratore delegato della società. “Sono in corso test di avviamento a freddo. Inoltre si sta lavorando per l’installazione di tubazioni e sistemi elettrici nell’unità di condensazione, con i componenti e le apparecchiature principali già in posizione. L’avvio dell’impianto è previsto per l’inizio del 2025 e dopo il lancio inizierà un processo di adeguamento in più fasi che, una volta completato con successo, ci consentirà di raggiungere la piena capacità”, ha affermato Karp.

Eesti Energia ha posato la prima pietra nel novembre 2021. L’inizio della costruzione si è scatenato in seguito accesi dibattiti, portando nel 2023 il governo di Tallinn a modificare la legge per il progetto e consentire il completamento della costruzione.

