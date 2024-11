EUMETSAT, il satellite meteorologico europeo più avanzato diventa operativo

MeteoWeb

Il 4 dicembre, dalle 12:15 alle 13:15, EUMETSAT, Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici, terrà una conferenza stampa virtuale in occasione dell’annuncio della piena operatività del primo satellite della Terza Generazione Meteosat. A partire dal 4 dicembre, infatti, EUMETSAT diffonderà i dati provenienti da tutti gli strumenti di bordo del satellite per uso operativo. Questi strumenti svolgono un ruolo cruciale nel supportare i servizi meteorologici nazionali per proteggere vite e mezzi di sussistenza, fornendo dati accurati e ad alta risoluzione per la previsione di eventi meteorologici estremi.

I relatori della conferenza, che si svolgerà in lingua inglese, saranno:

Phil Evans, Direttore Generale, EUMETSAT

Sarah Jones, Presidente, Deutscher Wetterdienst

Alain Soulan, Vice Direttore Generale, MeteoFrance

Christoff Appenzeller, Direttore Generale, MeteoSwiss

A proposito di EUMETSAT

EUMETSAT, l’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici, monitora le condizioni meteorologiche e climatiche dallo spazio. Con sede a Darmstadt, in Germania, EUMETSAT fornisce ai suoi 30 Stati membri immagini e dati meteorologici essenziali per la sicurezza delle proprie comunità e per aiutare i settori critici delle economie di tali comunità. I 30 Stati membri di EUMETSAT sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.