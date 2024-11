Europa e gas: prelievi record e sfide per il futuro delle scorte

MeteoWeb

L’Europa sta consumando le sue riserve di gas più velocemente del previsto, mentre i prezzi estivi del combustibile continuano a salire: è quanto riporta Bloomberg. La Germania, principale consumatore del continente, ha lanciato un avvertimento sui rischi di rifornimento per il prossimo inverno. Secondo i dati di Gas Infrastructure Europe, i prelievi di gas nei depositi dell’Unione Europea sono accelerati questa settimana, raggiungendo livelli tipici di gennaio, mese di massimo consumo per il riscaldamento. Le condizioni meteo più fredde e una riduzione nella produzione di energia eolica hanno aumentato la domanda di gas.

Un problema centrale, secondo Bloomberg, è il divario crescente tra i contratti per l’estate e l’inverno 2025-26, che rende poco conveniente acquistare gas per rimpinguare le scorte. Questo divario, ai massimi dal picco della crisi energetica di 2 anni fa, sta preoccupando governi e operatori di mercato.

In Germania, dove le scorte devono raggiungere il 95% entro novembre, l’operatore Trading Hub Europe GmbH è obbligato a intervenire se i trader non rispettano gli obiettivi. Tuttavia, ciò potrebbe tradursi in costi aggiuntivi per gli utenti, già gravati da bollette elevate. Durante la crisi del 2022, il governo tedesco aveva stanziato oltre 15 miliardi di euro per coprire le perdite.

Secondo INES, associazione tedesca per la gestione delle riserve di gas, il segnale di prezzo attuale non incentiva il riempimento delle scorte. Una situazione climatica rigida potrebbe svuotare i depositi tedeschi entro metà febbraio, riducendo le riserve europee medie al 20%. Attualmente, i livelli di stoccaggio sono al 92% nell’UE e al 96% in Germania.

Se l’inverno sarà mite, il mercato potrebbe stabilizzarsi. Tuttavia, un inverno rigido creerebbe preoccupazioni reali, aumentando l’incertezza sulla sicurezza energetica europea.

