Un evento per parlare delle innovazioni nel settore agroalimentare: data e luogo

Si terrà mercoledì 4 dicembre, alle ore 10:00, a Bologna presso il Savoia Hotel Regency (in via del Pilastro, 2) l’evento organizzato annualmente da Compag – Federazione nazionale delle rivendite agrarie – per fare il punto sulla situazione del settore agroalimentare. Articolato in due parti, il convegno getterà uno sguardo sul futuro delle imprese del settore agroalimentare e vedrà la partecipazione di ospiti illustri, tra i quali l’europarlamentare Stefano Bonaccini che interverrà in videocollegamento.

Durante la prima sessione “Il presente delinea nuovi scenari per le imprese del settore”, Riccardo Urbani di The European House Ambrosetti affronterà il tema fondamentale della continuità generazionale nelle imprese familiari – come sono buona parte di quelle associate alla Federazione – che rappresentano l’81% delle imprese italiane e danno lavoro al 75% della popolazione (dati TEHA). Da questi numeri si capisce quanto sia importante, per il futuro del nostro Paese, garantire una buona continuità generazionale e una governance efficace all’interno delle imprese familiari.

Gli altri appuntamenti

La seconda sessione “Innovazioni scientifiche e tecnologiche che guardano al futuro” vedrà la partecipazione di esperti come il Direttore del Centro di ricerca in genomica e bioinformatica del Crea Luigi Cattivelli, il Prorettore all’innovazione e intelligenza artificiale dell’Università Iulm Guido Di Fraia, il CEO di ImageLine Ivano Valmori e la Prof.ssa di Orticoltura e Floricoltura dell’Università Federico II di Napoli Stefania De Pascale. In conclusione, la tavola rotonda – moderata dal giornalista e scrittore Antonio Pascale – per il tradizionale momento di approfondimento e confronto tra esperti del settore.

