A “Expo Consumatori” gara “Rifiuthlon” sull’importanza della tutela ambientale

Parte da Ancona una importante attività di sensibilizzazione in tema di rifiuti e di rispetto dell’ambiente e del mare. Oggi, nel corso della kermesse nazionale “Expo consumatori” organizzata da Assoutenti presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, si è svolta la speciale gara di raccolta rifiuti “Rifiuthlon” a cura dell’Aics e rivolta soprattutto ai più piccoli, con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela ambientale. Armati di pinze, i bambini hanno raccolto piccoli rifiuti, ma l’iniziativa non è stata pensata come una semplice attività di pulizia.

Come ha spiegato Andrea Nesi, Responsabile Nazionale AICS Ambiente, l’obiettivo è soprattutto educativo: “non è un’attività di pulizia quanto un percorso educativo, finalizzato alla consapevolezza, dedicato alle nuove generazioni, che si trasformano così in veri e propri moschettieri dell’ambiente. Immaginiamo un futuro in cui ci siano meno persone che sporcano e non un numero maggiore di persone costrette a ripulire i rifiuti lasciati dagli incivili. Questa per noi è la battaglia di avanguardia in favore dell’ambiente: formare e sensibilizzare le nuove generazioni”.

E sempre in tema di tutela ambientale, questa mattina l’azienda anconetana Garbage Group ha presentato ad “Expo Consumatori” una performance concepita in collaborazione con il Liceo Artistico Edgardo Mannucci intitolata “FIGHT FOR THE THIRD PARADISE” ispirata a “Il Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, artista cui gli studenti hanno voluto rendere omaggio. Gli studenti hanno creato una installazione con 550 bottiglie in pet che sono state simbolicamente gettate in mare per rappresentare il quantitativo di plastica stimato dai ricercatori che ogni secondo raggiungono il Mare Mediterraneo. I materiali sono stati poi raccolti da due unità navali del “Sistema Pelikan” di Garbage Group, una iniziativa che unisce arte e impegno sociale con l’intento di creare un equilibrio tra natura e tecnologia, tra ambiente naturale e artificiale, proponendo una visione sostenibile per il futuro dell’umanità.

