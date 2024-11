Facebook e Instagram down: social in tilt, milioni di utenti nel caos

MeteoWeb

Facebook e Instagram stanno affrontando un’interruzione significativa, con un picco di segnalazioni registrato nel pomeriggio odierno. Secondo i dati riportati da Downdetector, la situazione ha raggiunto il culmine intorno alle 17:00, con oltre 90 segnalazioni di problemi per Facebook e più di 300 per Instagram in pochi minuti.

Le interruzioni nelle ultime 24 ore

I grafici mostrano come, dopo una relativa stabilità nelle ore precedenti, i problemi abbiano subito un’impennata improvvisa. Per quanto riguarda Facebook, il numero di segnalazioni ha iniziato a salire vertiginosamente verso le 16:30, mentre Instagram ha seguito una traiettoria analoga, ma con un numero di segnalazioni tre volte superiore.

I malfunzionamenti includono:

Facebook: difficoltà di accesso agli account, feed non aggiornato e impossibilità di caricare contenuti. Instagram: errori nel caricamento delle storie, problemi con il feed principale e interruzioni nell’invio di messaggi diretti.

Meta, la società madre di entrambe le piattaforme, non ha ancora rilasciato un commento ufficiale sulle cause di questa interruzione. Si tratta dell’ennesimo episodio che mette in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture tecnologiche che supportano le piattaforme di social networking.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.