A Falconara un impianto di produzione di energie rinnovabili: i dettagli sul progetto da 70 milioni

Un impianto di produzione di energie rinnovabili a Falconara (Ancona), nell’area dell’ex stabilimento Montedison. Il progetto, dal costo complessivo di 70 milioni di euro, di cui 54 milioni finanziati dalle aziende costituenti Opificio Idrogeno Marche, Renco SpA, in collaborazione con società del gruppo Avizoo, prevede un primo stralcio dedicato alla realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno verde, del valore di circa 40 milioni di euro, assistito da un contributo di circa 16 milioni di euro provenienti dai fondi del Pnrr. Entro il 30 giugno 2026, il completamento del primo step. L’impianto utilizzerà l’elettrolisi dell’acqua per produrre idrogeno verde, sfruttando l’energia generata da un impianto fotovoltaico dedicato da 7,8 MWp e sarà realizzata, anche, una nuova stazione di rifornimento per veicoli a idrogeno. Prevista, poi, una seconda fase del progetto che prevede la realizzazione di 30 MW di agrivoltaico, finalizzato all’immissione di energia nella rete.

La produzione di idrogeno avverrà all’interno di un padiglione del vecchio stabilimento Montedison, che sarà oggetto di recupero. Il secondo stralcio prevede il restauro di tutti gli altri padiglioni dell’ex stabilimento. “In aggiunta alla produzione di idrogeno – ha dichiarato Giovanni Gasparini, Presidente di Renco Spa – il progetto comprende anche la bonifica dell’area, realizzato in stralci successivi legati all’avanzamento dei lavori. Una volta completato il restauro, parte degli spazi del vecchio stabilimento sarà destinato alla valorizzazione della produzione agricola delle Marche. Così, l’ex stabilimento Montedison diventerà un centro dedicato alla produzione di energia verde e alla valorizzazione di prodotti agricoli locali”.

