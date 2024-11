“Insieme per la Festa dell’Albero”, un evento educativo con le scuole | FOTO

MeteoWeb

Evento educativo e festoso, nella Giornata nazionale dell’Albero, per gli alunni della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria di Portigliola, facenti parte dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Maresca” di Locri. “Insieme per la festa dell’albero” è lo slogan che ha fatto da filo conduttore alla giornata promossa da Comune di Portigliola, Gal Terre Locridee e Copagri, con la collaborazione del Vivaio “Fazio” di Soveria Mannelli che ha donato sessanta alberelli da piantumare, uno per ogni alunno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria della cittadina locridea. Insieme al sindaco di Portigliola, Rocco Luglio, al presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì, e al presidente Copagri Reggio Calabria, Vincenzo Lentini, i bambini hanno piantato i primi trenta alberi, tra cui mirti, querce e lecci, nel giardino della scuola dell’infanzia “Rocco Musolino”, a Quote San Francesco di Portigliola. Un gesto simbolico, di grande valore educativo, per trasmettere ai più piccoli l’importanza di prendersi cura dell’ambiente, impegnandosi a preservarlo con amore.

I bambini, accompagnati con professionalità e passione dal corpo docente e dagli operatori scolastici, hanno partecipato attivamente all’evento, preparando cartelloni tematici e canzoncine per celebrare la giornata dedicata agli alberi. Affiancati da Maria Grazia Mesiti, responsabile del plesso, Caterina Marino, vice preside della “De Amicis-Maresca”, in rappresentanza della dirigente scolastica Carla Maria Pelaggi, e Carmelina Galluzzo, responsabile della scuola primaria, e dalle maestre Sandra Mittica, Cinzia Cavallo, Elisabetta Furfaro, Rosa Schirripa, Anna Pelle, Ornella Ruggia, Ornella Staltari Ferraro e dal maestro Giuseppe Sculli, gli alunni hanno vissuto un significativo momento di crescita, in un’atmosfera gioiosa, all’insegna della condivisione.

Le parole del sindaco

“Questa giornata celebrativa rappresenta un’occasione importante per educare i più piccoli, in un clima di festa, al rispetto dell’ambiente e all’importanza di avere cura personalmente delle piante e di tutto ciò che li circonda – ha dichiarato il sindaco Rocco Luglio –. Ed è anche un’occasione per noi adulti, per tenere ben presente che tante azioni vanno attuate per salvare il pianeta Terra e che dobbiamo essere anche da buon esempio per le nuove generazioni. La piantumazione degli alberelli insieme ai bambini rappresenta un contributo in questa direzione e riteniamo che, un giorno, sarà per loro il ricordo di un momento di crescita importante”.

“Il Gal con i bambini, una cosa bellissima. Oggi i bambini hanno piantato alberi che cresceranno curati da loro stessi, nella vita quotidiana della scuola. Nella Giornata dell’albero abbiamo pensato di promuovere un’esperienza che rimanesse impressa nella mente e nel ricordo dei più piccoli e, soprattutto, che indicasse loro la strada per preservare il futuro del pianeta. In linea con la nostra idea di sviluppo, pensiamo sia davvero importante coinvolgere il territorio in azioni di crescita sociale e culturale, cominciando proprio dai giovanissimi, offrendo loro gli strumenti per essere parte determinante del futuro eco-sostenibile e inclusivo che stiamo costruendo per la Locride» ha dichiarato il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì.

“Copagri è sempre molto attenta a queste iniziative perché è dai bambini che bisogna partire se vogliamo veramente tutelare l’ambiente e salvaguardare il nostro patrimonio verde. È fondamentale, in tal senso, insegnare a piantumare. Piantare un albero è un gesto nobile, dà senso alla vita. Gli alberi stessi sono vita, senza di essi il mondo sarebbe un deserto. Partendo dalle scuole, è importante trasmettere questo messaggio. Questa esperienza diventerà per i piccoli alunni un bagaglio prezioso per il loro futuro”, ha detto il presidente di Copagri-Reggio Calabria, Vincenzo Lentini.

