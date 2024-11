Fiat lancia la nuova tecnologia bio-ibrida per il mercato brasiliano

MeteoWeb

FIAT ha annunciato l’introduzione della sua innovativa tecnologia Bio-Hybrid in Brasile, un mercato strategico per il marchio, attraverso i SUV Fiat Pulse e Fastback. Questa tecnologia all’avanguardia combina propulsori elettrici e ibridi con biocarburanti, in particolare l’etanolo, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio e rendere la mobilità più accessibile.

Il Brasile, dove FIAT detiene una posizione di rilievo nel mercato automobilistico, ospita ora il centro di ricerca globale per la tecnologia Bio-Hybrid, situato nello stabilimento Stellantis di Betim. “L’introduzione dei SUV bio-ibridi sottolinea l’impegno di FIAT nella creazione di veicoli sostenibili e accessibili,” afferma l’azienda, confermando il suo ruolo di protagonista nel futuro della mobilità.

FIAT, con la sua forte missione verso il progresso sociale e ambientale, risponde così all’urgente necessità di soluzioni di trasporto sostenibili, sviluppando modelli che rispondano alle sfide globali odierne. Con il lancio della Pulse e della Fastback dotate di tecnologia bio-ibrida, il marchio conferma la sua posizione pionieristica nell’offrire “soluzioni di mobilità accessibili e rilevanti“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.