Le Filippine si preparano all’arrivo del tifone Usagi e della tempesta Man-yi

Le Filippine si preparano all’arrivo del tifone Usagi, previsto nella provincia di Cagayan, sull’isola di Luzon. Sarà la quinta tempesta a colpire l’arcipelago in meno di un mese. Le autorità locali, guidate dal responsabile della protezione civile Rueli Rapsing, hanno ordinato l’evacuazione forzata di 40.000 persone dalle aree a rischio. Le recenti tempeste, che hanno causato oltre 150 vittime, hanno messo a dura prova le risorse del governo e delle famiglie locali. L’ONU ha lanciato un appello per raccogliere 32,9 milioni di dollari in aiuti umanitari, destinati a 210.000 persone colpite dalle inondazioni. Gustavo Gonzalez, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite nelle Filippine, ha sottolineato che la successione ravvicinata delle tempeste limita la capacità di risposta e fa esaurire i budget.

Nel frattempo, una 6ª tempesta, Man-yi, potrebbe colpire le Filippine entro il fine settimana. Le autorità e le squadre di emergenza stanno lavorando per ripristinare le infrastrutture e sostenere i 28mila sfollati ospitati nei centri di evacuazione. Ogni anno, circa 20 tempeste colpiscono le Filippine.

