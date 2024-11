Filippine in ginocchio, alluvioni nel Nord dopo il passaggio del tifone Man-yi | VIDEO

MeteoWeb

Il Nord delle Filippine è stato sommerso da alluvioni catastrofiche con livelli d’acqua che hanno superato i 4 metri, colpendo migliaia di abitazioni. Le intense piogge causate dal tifone Man-yi hanno ingrossato il fiume Cagayan e i suoi affluenti, aggravate dal rilascio d’acqua dalla diga di Magat. Tuguegarao, nella provincia di Cagayan, è tra le aree più colpite: edifici e alberi emergono da un mare di acque fangose. “Il terreno era già saturo per i recenti tifoni, e il rilascio di grandi volumi d’acqua dalla diga ha peggiorato la situazione,” ha spiegato Ian Valdepenas, responsabile provinciale per i disastri.

Nonostante i primi segnali di miglioramento, sono oltre 30mila gli sfollati. Le autorità sperano in condizioni meteorologiche favorevoli per permettere il deflusso dell’acqua. Man-yi, il 6° grande tifone in un mese, ha causato almeno 171 vittime e gravi danni a colture e infrastrutture.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.