Fincantieri avvia la costruzione di un nuovo traghetto in Sicilia: consegna prevista per l’estate 2026

Fincantieri ha avviato la costruzione di un nuovo traghetto per la Regione Siciliana, destinato a coprire le tratte tra la Sicilia e le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria. La consegna è prevista entro l’estate del 2026, con un investimento di 120 milioni di euro. Il contratto include un’opzione per la costruzione di un secondo traghetto, ma la Regione Siciliana è alla ricerca di ulteriori 20 milioni di euro, che si aggiungerebbero ai 120 milioni di base d’asta, a causa dell’aumento dei costi delle materie prime.

Oggi, nello stabilimento Fincantieri di Palermo, si è svolta la cerimonia di taglio della lamiera, con la presenza di Biagio Mazzotta, presidente di Fincantieri, Luigi Matarazzo, direttore generale della divisione navi mercantili del Gruppo, Marcello Giordano, direttore del cantiere, e l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò.

Il nuovo traghetto, un Ropax classe A, sarà caratterizzato da tecnologie avanzate, in particolare in ambito di sostenibilità ambientale. Con una lunghezza di circa 140 metri e una stazza lorda di circa 14.500 tonnellate, la nave sarà in grado di trasportare fino a 1.000 passeggeri e 200 automobili, raggiungendo una velocità massima di 19 nodi. L’unità disporrà inoltre di un impianto fotovoltaico che, in combinazione con un gruppo batterie, consentirà una permanenza in porto a emissioni zero per circa quattro ore.

“La cerimonia di oggi segna l’avvio di un progetto di rilevanza strategica, che conferma il ruolo centrale dello stabilimento di Palermo“, ha dichiarato Biagio Mazzotta. “L’operazione testimonia la nostra capacità di coniugare l’eccellenza industriale con lo sviluppo del territorio. Con questo progetto puntiamo sulle tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale che rispondono alle esigenze della transizione energetica per il trasporto marittimo del futuro. Siamo orgogliosi che la nuova unità venga costruita per intero nel cantiere di Palermo che, grazie alle sue maestranze altamente specializzate, coniuga tradizione e innovazione“.

