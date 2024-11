Firenze in allerta: vento impetuoso fino a 120 km/h, attivato il Centro di Soccorso

MeteoWeb

In vista dell’intensa perturbazione in arrivo, il Centro Funzionale Regionale della Toscana ha diramato per domani l’allerta meteo “arancione” per l’area R2 del Mugello e “gialla” per il resto della città metropolitana di Firenze. Le previsioni parlano di raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 120 km/h. A tal fine, il prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, ha deciso di attivare preventivamente il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), già operativo a partire dal pomeriggio di oggi.

Il Centro, come reso noto dalla Prefettura, coinvolge i sindaci di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, nonché rappresentanti qualificati della Regione Toscana, della Città Metropolitana, della Questura, del Comando provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Sanitario e dei gestori delle infrastrutture relative ai trasporti, alla viabilità e ai servizi pubblici essenziali. L’obiettivo principale è assicurare il massimo coordinamento tra gli enti coinvolti nella gestione dell’emergenza, garantendo un flusso informativo tempestivo ed efficace per affrontare ogni tipo di criticità che dovesse emergere.

Il CCS rimarrà attivo fino a cessate necessità. La Prefettura ha inoltre rinnovato l’invito ai cittadini: “In vista degli attesi fenomeni avversi, si rinnova la raccomandazione ai cittadini a collaborare con gli enti deputati al soccorso, tenendo comportamenti responsabili e limitando, specialmente nelle zone a più alto rischio, le attività all’aria aperta e gli spostamenti non indispensabili“.

