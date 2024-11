Meteo, fittissima nebbia in Piemonte: avvolta anche Torino | FOTO

MeteoWeb

Mentre il Centro-Sud è pronto per l’irruzione fredda che porterà un deciso calo delle temperature e neve fino in collina, il Nord si ritrova sotto gli effetti dell’espansione di un campo anticiclonico sull’Europa centro-occidentale, che garantirà tempo stabile anche nel weekend. Come spesso accade in autunno e inverno, l’effetto collaterale sarà lo sviluppo di nebbie/foschie e nubi basse, che potranno risultare dense sulle pianure nelle ore più fredde del giorno e al mattino. Questa sera, una fittissima nebbia avvolge il Piemonte, anche il capoluogo Torino, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.