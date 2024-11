Fiume atmosferico e tempeste di neve: California sotto assedio

MeteoWeb

Un forte temporale ha colpito la California settentrionale nella notte di mercoledì, portando piogge intense e neve, minacciando alluvioni lampo e frane. Il National Weather Service (NWS) ha esteso l’allerta per alluvioni fino a sabato nelle zone a Nord di San Francisco, mentre il fiume atmosferico – una vasta colonna di umidità che scorre verso la terra ferma – ha inondato la regione, portando l’ondata di maltempo più forte della stagione. Le previsioni indicano circa 40 cm di pioggia tra la California settentrionale e l’Oregon sudoccidentale entro venerdì.

Nella serata di mercoledì, alcune aree della California settentrionale, come Santa Rosa, avevano già registrato circa 13 cm di pioggia in 24 ore. Le autorità locali hanno avvertito della possibilità di pericolose alluvioni lampo, frane e colate di detriti, con una decina di frane segnalate nell’ultimo giorno. Il fiume atmosferico ha concentrato la sua intensità nella zona della North Bay, con previsione di piogge abbondanti anche per giovedì e venerdì, con potenziali smottamenti e chiusure stradali.

Nel Nord delle Sierra Nevada, è stato emesso un avviso per tempesta invernale per altitudini superiori ai 3.500 piedi (1.066 metri), con la possibilità di 38 cm di neve in 2 giorni. Le raffiche di vento potrebbero superare i 120 km/h nelle zone montuose.

L’ondata di maltempo ha causato anche disagi a Washington, dove forti venti e piogge hanno provocato interruzioni di corrente, mentre alberi caduti hanno causato la morte di 2 persone. L’aeroporto di San Francisco ha subito ritardi e cancellazioni di voli, mentre molte scuole della zona sono state chiuse.

