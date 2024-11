Focus neve: giovedì da sogno, il bianco avvolgerà il Nord Italia anche in pianura

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il Nord Italia indicano la possibilità di nevicate significative nella giornata di giovedì 21, con condizioni particolarmente favorevoli che si stanno delineando. I venti di Foehn giocheranno un ruolo cruciale, non solo nel dissipare l’inquinamento atmosferico sulla Pianura Padana, ma anche nel creare un ambiente propizio alle precipitazioni nevose.

L’aria secca portata dal Foehn è un elemento chiave per la formazione della neve a basse quote. Questo fenomeno si verifica attraverso due meccanismi principali: in primo luogo, l’aria secca favorisce una rapida dispersione del calore durante le ore notturne con cielo sereno, portando a un notevole abbassamento delle temperature. In secondo luogo, crea le condizioni ideali affinché i fiocchi di neve possano raggiungere quote progressivamente più basse, anche quando la temperatura dell’aria vicino al suolo è superiore a 0°C.

Il processo di sublimazione dei primi fiocchi in aria secca è fondamentale. Quando i cristalli di neve passano dallo stato solido a quello aeriforme, sottraggono calore all’ambiente circostante, raffreddando l’aria e abbassando la quota dello zero termico. Questo fenomeno crea un effetto a catena, permettendo ai fiocchi successivi di raggiungere quote sempre più basse.

Per giovedì 21 e venerdì 22, è previsto l’arrivo di una perturbazione che, seppur rapida, sembra essere sufficientemente intensa da portare precipitazioni organizzate su tutta la fascia alpina e prealpina, estendendosi fino alle aree pianeggianti adiacenti. Questa configurazione è particolarmente favorevole al mantenimento di condizioni di omeotermia, che consentono alla neve di cadere a quote molto basse.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo indicano una alta probabilità di nevicate per giovedì 21, in particolare per le regioni a nord del Po. Le previsioni suggeriscono precipitazioni nevose significative sulle Alpi piemontesi e in Valle d’Aosta, con intensità decrescente verso est. In Piemonte, la neve potrebbe imbiancare anche l’alta pianura, dal torinese verso nord, con uno scenario simile possibile anche per le pianure dell’alta Lombardia. In Trentino Alto Adige, le nevicate dovrebbero raggiungere i fondovalle senza difficoltà.

Tuttavia, la situazione rimane incerta per alcune aree intermedie, dove le proiezioni attuali potrebbero essere troppo ottimistiche riguardo agli accumuli. In queste zone, potremmo assistere a precipitazioni miste di pioggia e neve. È importante notare che anche piccole variazioni di temperatura, nell’ordine di mezzo grado, possono fare una differenza significativa, specialmente quando il limite neve-pioggia è così delicato.

In conclusione, mentre le previsioni attuali indicano condizioni favorevoli per nevicate significative in molte aree del Nord Italia, è necessario rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi meteorologici, dato che la situazione potrebbe evolversi rapidamente nelle prossime ore.

