Focus neve Piemonte: allerta meteo per copiose precipitazioni nevose in arrivo

Gli ultimissimi aggiornamenti intravedono un significativo evento nevoso sulle Alpi piemontesi per giovedì 21, con possibilità di neve a quote relativamente basse a nord del Po. Questo fenomeno fa seguito a un primo sistema frontale che ha già portato precipitazioni e forti nevicate sulle alte valli di confine. Per la giornata odierna, si prevedono venti tempestosi in quota che si estenderanno alle pianure, causando schiarite e un rialzo delle temperature massime. Tuttavia, nella notte tra mercoledì e giovedì, si attende un forte calo termico con temperature minime fino a -3/0°C in pianura.

Giovedì mattina il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso, ma è previsto un rapido aumento della nuvolosità da ovest verso est. Nel pomeriggio, una seconda perturbazione porterà precipitazioni nevose sulle aree alpine, che si estenderanno rapidamente verso i fondovalle e le aree pedemontane. La neve potrebbe raggiungere quote molto basse (300-400 metri) in alcune zone, specialmente tra Pinerolese, bassa Val Susa, Lanzo, Canavese, Biellese, Sesia, alto Novarese e Verbano-Cusio-Ossola.

Gli accumuli nevosi previsti variano significativamente con l’altitudine. Sopra i 1.500 metri sulle Alpi, sono attesi dai 20 ai 40 centimetri, con picchi locali superiori. Nei fondovalle alpini, dai 700 metri, si prevedono accumuli di 15-20 centimetri. In pianura, sopra i 300 metri, gli accumuli potrebbero raggiungere i 5-10 centimetri, aumentando fino a 15 centimetri dai 500-600 metri.

Per quanto riguarda Torino, si prevede inizialmente pioggia debole, con una possibile fase di neve umida tra il tardo pomeriggio e la sera, ma probabilmente senza accumuli significativi al suolo.

A tale proposito, vogliamo sottolineare la complessità della previsione degli accumuli nevosi a bassa quota, specialmente in questo caso, data la rapidità del transito della perturbazione e la complessa orografia del territorio alpino piemontese.

Infine, si prevede un’attenuazione generale dei fenomeni nella notte tra giovedì e venerdì, seguita da ampie schiarite e forti gelate in pianura, con temperature minime che potrebbero scendere fino a -3/-5°C all’alba di venerdì.

