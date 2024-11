Forte maltempo in Colombia: piogge intense e inondazioni a Bogotá | VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge che hanno colpito Bogotá hanno causato gravi problemi di mobilità nella capitale colombiana, con gravi inondazioni in varie zone. Le precipitazioni hanno generato allagamenti su strade principali come la Carrera 7 con Calle 72 e la Carrera 11 con Calle 85, danneggiando il traffico veicolare e pedonale. Le zone più colpite includono Chapinero, Fontibón, Barrios Unidos, La Candelaria, Usme e San Cristóbal, dove l’acqua ha invaso le strade, creando difficoltà per migliaia di pendolari.

La situazione è stata particolarmente critica sulla Carrera 7, dove le inondazioni hanno interessato entrambe le direzioni. In risposta, il servizio TransMiCable di Ciudad Bolívar è stato temporaneamente sospeso a causa di un’allerta per tempeste, che ha reso necessario fermare il sistema per garantire la sicurezza degli utenti.

Le autorità hanno intensificato gli sforzi per limitare i danni, attuando operazioni di pulizia e manutenzione delle infrastrutture critiche, come fognature e canali di drenaggio.

