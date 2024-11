Prima forte mareggiata sul litorale romano, onde oltre 2 metri

MeteoWeb

Una forte mareggiata, con onde oltre i 2 metri sta sferzando oggi anche il litorale romano. Si tratta della prima forte mareggiata della stagione autunnale, accompagnata dai timori dei balneari sulla costa che va da Ostia sino a Fregene, passando per Fiumicino e Focene, alle prese con l’emergenza erosione.

