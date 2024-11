MeteoWeb

Un forte terremoto è stato registrato in Papua Nuova Guinea. L’INGV segnala un sisma magnitudo Mwp 6.5, avvenuto alle 06:28 ora italiana (16:28 ora locale) ad una profondità di 68 km. Il Papua New Guinea National Disaster Centre ha affermato di aver valutato i danni. Non sono state diramate allerte tsunami.

