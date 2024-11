Forti nevicate nel Regno Unito: cancellati diversi voli all’aeroporto di Newcastle

MeteoWeb

A causa delle forti nevicate che stanno colpendo il Nord/Est del Regno Unito, numerosi voli sono stati cancellati presso l’aeroporto di Newcastle, provocando disagi per i passeggeri. Diversi aerei in arrivo sono stati deviati verso gli aeroporti di Belfast ed Edimburgo, secondo quanto riportato dall’emittente “Sky News”. L’autorità aeroportuale ha dichiarato di essere impegnata nel fare tutto il possibile per limitare i disagi e garantire la sicurezza dei viaggiatori. Le operazioni di pulizia delle piste continuano senza sosta, mentre i passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.

