Si chiude il Forum Internazionale dell’Agricoltura: anche Tajani nella giornata conclusiva

Si chiude domani, venerdì 29 novembre, l’edizione 2024 del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzata da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti a Villa Miani a Roma. Il Forum rappresenta un appuntamento centrale per il settore agroalimentare, riunendo i principali esperti, opinionisti e accademici insieme a rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e politiche. Un’occasione unica per riflettere su un settore strategico e identitario per la crescita del Paese.

La giornata conclusiva avrà inizio alle ore 9.30 e vedrà la partecipazione, oltre che del presidente di Coldiretti Ettore Prandini e del segretario generale Vincenzo Gesmundo, del Vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. Tra le novità di questo forum, anche lo “Spazio Coldiretti”, un angolo dedicato alle interviste ai protagonisti che approfondiranno alcuni dei temi che li vedranno sul palco. I lavori del Forum potranno essere seguiti in diretta streaming sul sito di Coldiretti (www.coldiretti.it)

Il programma

La giornata conclusiva del Forum si apre con il panel “L’Italia e l’auto propulsione sociale” che vedrà protagonisti Giuseppe De Rita (Presidente, Censis) e Giuliano Amato (Presidente Emerito, Corte Costituzionale). Seguirà l’intervento di Antonio Tajani (Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

Lo scenario mondiale e le questioni geopolitiche aperte saranno al centro del confronto tra Monica Maggioni (Direttrice Editoriale per l’Offerta Formativa, Rai), Domenico Quirico (Reporter e Caposervizio esteri, La Stampa), Dario Fabbri (Direttore, Domino) e Giorgio Starace (Diplomatico; già Ambasciatore della Repubblica Italiana presso la Federazione Russa). Dopo l’intervento di Antonio Gasbarrini (Professore di Medicina Interna e Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma), spazio al tema “Farmer’s market, strumenti di diplomazia” con l’esperienza di Alessandria d’Egitto e la World Farmers Markets Coalition. Ne parleranno Eman Seif (Vice Segretario Generale, Camera di Commercio di Alessandria d’Egitto), Carmelo Troccoli (Cofondatore e Direttore Generale, World Farmers Markets Coalition; Direttore Generale, Fondazione Campagna Amica), Maurizio Martina (Direttore Generale aggiunto, Fao).

