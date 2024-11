Frana, chiuso tratto della SS12 dell’Abetone e del Brennero

MeteoWeb

A causa di una frana sulla SS12 “dell’Abetone e del Brennero” è chiuso provvisoriamente in direzione Nord il tratto al km 67,800, in località San Marcello Piteglio (Pistoia), sulla Montagna Pistoiese. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

