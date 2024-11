Francia, la centrale a carbone di Saint-Avold torna in funzione: pronta energia elettrica in vista dell’inverno

MeteoWeb

La centrale francese di Saint-Avold (Mosella), uno dei due impianti a carbone in Francia, ha ripreso a funzionare per rispondere ai bisogni di produzione di energia elettrica in vista dell’arrivo del freddo, come confermato da GazelEnergie. Il portavoce Camille Jaffrelo ha dichiarato all’AFP che la produzione è ripresa martedì mattina, proprio mentre si apriva a Baku la conferenza annuale dell’ONU sul clima (COP29). La centrale termica viene riavviata in inverno, quando il freddo si fa sentire e il sistema energetico è sotto tensione. Funzionando in media circa venti giorni all’anno, la centrale era stata chiusa all’inizio del 2022, ma è stata riattivata un anno dopo, a gennaio 2023, per garantire l’approvvigionamento del paese in un contesto di tensione energetica.

Da allora, circa un centinaio di dipendenti e più di 150 subappaltatori lavorano ancora nella centrale, ma il carbone deve essere definitivamente abbandonato entro il 2027, come annunciato da Emmanuel Macron nel settembre 2023.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.