Francia, la tempesta Caetano porta neve e ghiaccio: traffico ancora nel caos

MeteoWeb

La tempesta Caetano ha causato gravi disagi in Francia, con traffico stradale e ferroviario ancora difficoltoso. Sebbene la tempesta sia passata, 31 dipartimenti sono rimasti sotto allerta arancione per neve, ghiaccio e vento. Il gelo rende le strade scivolose, con accumuli di neve tra i 2 e gli 8 cm, e punte più alte nelle zone montuose. In Corsica, i venti hanno raggiunto i 150-180 km/h. La regione del Doubs ha subito gravi disagi sulla A36, con mezzi pesanti bloccati. Anche il trasporto scolastico è stato sospeso in diverse aree, mentre i veicoli pesanti sono stati vietati sull’A36 fino a mezzogiorno. Incidenti sono stati segnalati anche vicino a Orléans, dove un incidente tra due mezzi pesanti ha bloccato il traffico sulla A10. In Loira Atlantica, circa 300 interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari, e si sono registrati 13 feriti. Circa 270mila persone sono rimaste senza elettricità, e più di mille lavoratori sono al lavoro per ripristinare il servizio. Il traffico ferroviario è fermo in diverse regioni, tra cui la Normandia e il Pays de la Loire, a causa di alberi caduti sui binari, con treni che non riprenderanno fino a mezzogiorno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.