Frane in Uganda: il bilancio di morti e dispersi diventa drammatico

Sale il bilancio dei morti e dei dispersi dopo che alcune frane hanno colpito diversi villaggi dell’Uganda orientale a seguito di forti piogge. Secondo quanto rende noto la Polizia, almeno 15 persone sono morte e altre 113 risultano disperse. “Sono stati recuperati un totale di 15 corpi”, hanno precisato gli agenti ugandesi su X, aggiungendo che “113 persone risultano ancora disperse”. Un precedente rapporto della Croce Rossa ugandese riportava questa mattina 13 morti. Le operazioni di ricerca e soccorso sono “ostacolate da strade impraticabili“, che impediscono a veicoli e ambulanze di accedere ai siti, ha aggiunto la Polizia. Sono stati colpiti in totale cinque villaggi (Masugu, Namachele, Natola, Namagugu e Tagalu).

Il direttore della Croce Rossa ugandese, John Cliff Wamala, ha dichiarato che almeno 40 case sono state “completamente distrutte, mentre altre hanno subito danni parziali” nel distretto di Bulambuli, situato circa 300 chilometri a est della capitale, vicino al confine con il Kenya. L’Ufficio del Primo Ministro ha anche annunciato che altre due frane nella stessa regione avevano distrutto sei fattorie e una chiesa, e che un ponte era stato “spazzato via” nelle località vicine.

L’ufficio del Primo Ministro ha emesso un “allarme disastro” ieri sera dopo che “le forti piogge di mercoledì (…) hanno portato a situazioni di disastro in molte regioni”.

Nel nord-ovest del Paese, il fiume Tangi, un affluente del Nilo Bianco, ha straripato. Un ingegnere che faceva parte di una squadra di soccorso è morto quando un’imbarcazione che era venuta a salvare un taxibus bloccato nel fiume si è rovesciata, ha annunciato l’ufficio del capo dell’esercito su X.

La stagione delle piogge

L’Uganda è entrata nella stagione delle piogge all’inizio di novembre e negli ultimi due giorni ha subito forti precipitazioni che hanno causato danni alle infrastrutture di trasporto come strade e ponti. Le recenti stagioni delle piogge in Africa orientale sono state più violente del normale, esacerbate dal fenomeno climatico El Niño. Nella stagione precedente, tra marzo e maggio, almeno due persone sono morte in Uganda. Nel vicino Kenya, il maltempo ha causato almeno 228 morti, 72 dispersi e più di 200.000 sfollati tra marzo e maggio, secondo i dati ufficiali.

Nel febbraio 2010, una frana nella regione del Monte Elgon, nell’Uganda orientale, ha causato la morte di oltre 350 persone.

