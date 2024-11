Freddo e neve in Francia: Bretagna e Normandia imbiancate, fiocchi a Parigi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Come previsto, la neve ha fatto la sua comparsa in Francia. La perturbazione “Caetano” ha colpito fin dalle prime ore del mattino il Nord del Paese, interessando in particolare la Bretagna e la Normandia, per poi estendersi rapidamente all’Ile-de-France e a Parigi. La capitale è ora interessata da una fitta nevicata, con le strade già coperte di bianco. In Bretagna, il paesaggio si è risvegliato completamente innevato, mentre in Normandia si registrano forti disagi alla viabilità. L’ondata di freddo, prevista per oggi e domani, sarà seguita da un graduale rialzo delle temperature a partire dal fine settimana.

