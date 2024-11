Arriva il freddo: l’influenza di Bora e Grecale sulle coste adriatiche

MeteoWeb

Le coste adriatiche sono frequentemente interessate da due venti principali, la Bora e il Grecale, che esercitano un impatto rilevante sul clima, sulle attività marittime e sulla vita quotidiana degli abitanti. Questi venti, distinti per origine e caratteristiche, modellano il paesaggio meteorologico della regione in modo significativo, soprattutto nei mesi invernali. La Bora è un vento catabatico freddo e secco che soffia da nord-est, raggiungendo la massima intensità nell’alto Adriatico, in particolare nel Golfo di Trieste. Si distingue per la sua natura irregolare, con raffiche violente note come “refoli”, e per le velocità estreme che può raggiungere, con record di oltre 170 km/h.

Questo vento è particolarmente attivo tra novembre e marzo, quando contribuisce a un brusco calo delle temperature, spesso aggravato dall’effetto wind chill, che amplifica la percezione del freddo. L’impatto della Bora non si limita alle condizioni climatiche: le sue raffiche possono causare danni alle infrastrutture e disagi alla navigazione, mentre le onde alte che genera rendono il mare molto mosso, creando sfide per il traffico marittimo. Inoltre, il vento influenza l’urbanistica locale, con vie e edifici progettati per mitigare la sua forza. In inverno, la Bora può portare nevicate anche sulle zone costiere dell’alto Adriatico, aggiungendo ulteriore complessità alle condizioni meteorologiche.

Il Grecale, noto anche come vento “greco”, soffia da nord-est e interessa in particolare il medio e basso Adriatico. Anch’esso è un vento freddo e secco, spesso associato alla discesa di aria artico-continentale proveniente dai Balcani o dalla Russia. Sebbene sia più attivo durante l’inverno, il Grecale può manifestarsi anche in estate come brezza di mare lungo il litorale adriatico. Durante i mesi più freddi, questo vento è spesso collegato a condizioni meteorologiche perturbate, con un clima rigido e la possibilità di nevicate a basse quote, soprattutto nelle regioni adriatiche centrali e meridionali. In situazioni eccezionali, il Grecale può raggiungere intensità tali da generare vere e proprie tempeste di vento, con conseguenti danni alle strutture e difficoltà per la navigazione.

Questi due venti, pur differenti nelle loro caratteristiche e nei loro effetti, condividono un ruolo cruciale nel modellare il clima e le condizioni meteorologiche delle coste adriatiche. La Bora e il Grecale non solo influenzano il tempo atmosferico, ma anche l’architettura, l’organizzazione delle attività marittime e la quotidianità delle comunità costiere, rendendo evidente l’importanza della loro conoscenza per chi vive o lavora in queste aree.

