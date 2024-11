Freeclimber perde i sensi dopo una botta alla testa: salvato dal soccorso alpino e trasferito in ambulanza 

MeteoWeb

Un uomo di 54 anni è rimasto coinvolto in un incidente in montagna che si è verificato in provincia di Vicenza. Il 54enne di Schio, un freeclimber, aveva perso i sensi a causa di una botta alla testa accusata dopo essere rimbalzato su una cengia ed essersi capovolto. Sul posto è giunta una squadra del soccorso alpino, che era nelle vicinanze per un’esercitazione. Raggiunto e assistito, l’uomo, che nel frattempo si era ripreso, è stato caricato in barella. Il 54enne è stato trasferito in ambulanza.

