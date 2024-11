G20, Biden annuncia 82,4 milioni per progetti in Amazzonia

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato in Brasile per gli incontri del G20 che iniziano domani a Rio ma prima visita Manaus. Biden è il primo Presidente statunitense a visitare la foresta amazzonica e a Manaus visiterà il Museo dell’Amazzonia, il Musa, situato nella riserva forestale Adolpho Ducke, entomologo, botanico ed etnografo nato a Trieste nel 1876. In un comunicato, il Presidente statunitense ha annunciato “nuovi sforzi per accelerare l’azione globale di conservazione di terra e acqua nella foresta amazzonica, proteggere la biodiversità e affrontare la crisi climatica“, riporta il sito brasiliano G1. “Oggi, nell’ambito del suo storico viaggio in Amazzonia, il Presidente Biden annuncerà che gli Stati Uniti hanno mantenuto la loro storica promessa di aumentare i finanziamenti internazionali statunitensi per il clima a più di 11 miliardi di dollari all’anno entro il 2024″, si legge nel comunicato.

Tra le misure annunciate da Biden che ammontano a 82,4 milioni di dollari, ci sono un finanziamento di 50 milioni per il Fondo per l’Amazzonia, 7,8 milioni per rafforzare la gestione degli incendi in Brasile, 4 milioni per nuovi modelli di business a beneficio delle imprese e delle famiglie amazzoniche, altrettanti per lanciare l’iniziativa Tapajós (un affluente del Rio delle Amazzoni) ed un nuovo accordo di cooperazione tra la Società finanziaria statunitense per lo sviluppo internazionale (Dfc) e la Banca brasiliana per lo sviluppo economico e sociale (Bndes). Biden ha infine annunciato l’istituzione negli Stati Uniti del 17 novembre come Giornata internazionale della conservazione.

