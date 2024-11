G20, protesta dei nativi sul clima: sommersi i ritratti dei leader

MeteoWeb

Rappresentanti delle popolazioni indigene del Brasile hanno dato vita ad una protesta sul clima in vista del vertice del G20 che si apre domani a Rio de Janeiro, sommergendo simbolicamente nell’acqua ritratti giganti dei leader politici dei principali Paesi ricchi. I ritratti sono quelli del Presidente americano, Joe Biden, di quello cinese, Xi Jinping, di quello russo, Vladimir Putin, del Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, del Premier dell’India, Narendra Modi, e di quello del Giappone, Shigeru Ishiba. Questi leader sono tutti accusati di “scarsa leadership” sulla battaglia per il clima, il cui riscaldamento colpisce in primis le nazioni indigene e più vulnerabili del mondo.

