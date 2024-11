La galassia Sombrero abbaglia in una nuova straordinaria immagine di Webb

MeteoWeb

Una nuova immagine a medio infrarosso del telescopio spaziale James Webb di NASA/ESA/CSA presenta la galassia Sombrero, nota anche come Messier 104 (M104). Il caratteristico nucleo luminoso visibile nelle immagini a luce visibile non brilla, ma rivela un disco interno regolare. La risoluzione nitida dello strumento MIRI (Mid-Infrared Instrument) di Webb mette inoltre a fuoco i dettagli dell’anello esterno della galassia, fornendo informazioni su come viene distribuita la polvere, un elemento essenziale per gli oggetti astronomici nell’Universo. L’anello esterno della galassia mostra per la prima volta grumi intricati nell’infrarosso.

I ricercatori affermano che la natura grumosa della polvere, dove il MIRI rileva molecole contenenti carbonio chiamate idrocarburi aromatici policiclici, può indicare la presenza di giovani regioni di formazione stellare. Tuttavia, a differenza di alcune galassie studiate con Webb, tra cui Messier 82, dove nascono 10 volte più stelle rispetto alla Via Lattea, la galassia Sombrero non è una culla particolare di formazione stellare. Gli anelli della galassia Sombrero producono meno di una massa solare di stelle all’anno, rispetto alle circa due masse solari all’anno della Via Lattea.

Il buco nero supermassiccio della galassia Sombrero

Il buco nero supermassiccio al centro della galassia Sombrero, noto anche come nucleo galattico attivo (AGN), è piuttosto docile, anche se ha una notevole massa di 9 miliardi di masse solari. È classificato come un AGN a bassa luminosità, che fa lentamente uno spuntino con il materiale in caduta dalla galassia, mentre emette un getto luminoso, relativamente piccolo.

2000 ammassi globulari

Sempre all’interno della galassia Sombrero risiedono circa 2000 ammassi globulari, una raccolta di centinaia di migliaia di vecchie stelle tenute insieme dalla gravità. Questo tipo di sistema funge da pseudo laboratorio per gli astronomi per studiare le stelle: migliaia di stelle all’interno di un sistema con la stessa età, ma masse e altre proprietà variabili rappresentano un’intrigante opportunità per studi comparativi.

Nell’immagine MIRI, galassie di forme e colori diversi punteggiano lo sfondo dello spazio. I diversi colori di queste galassie sullo sfondo possono fornire agli astronomi informazioni sulle loro proprietà, inclusa la loro distanza.

La galassia Sombrero si trova a circa 30 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione della Vergine.

La straordinaria richiesta di Webb

Immagini straordinarie come questa e una serie di scoperte nello studio degli esopianeti, delle galassie nel tempo, della formazione stellare e del nostro stesso Sistema Solare sono solo l’inizio. Di recente, scienziati da tutto il mondo si sono riuniti, virtualmente, per richiedere tempo di osservazione con Webb durante il suo quarto anno di operazioni scientifiche, che inizierà a luglio 2025.

Il tempo di osservazione generale con Webb è più competitivo che mai. Entro la scadenza del 15 ottobre 2024 sono state presentate ben 2377 proposte, che hanno richiesto circa 78.000 ore di tempo di osservazione. Si tratta di un tasso di sovra-iscrizione di circa 9 a 1, ossia il rapporto che definisce le ore di osservazione richieste rispetto al tempo effettivo disponibile in un anno di attività di Webb.

Le proposte coprono un’ampia gamma di argomenti scientifici, con le galassie distanti tra i tempi di osservazione più richiesti, seguite dalle atmosfere degli esopianeti, dalle stelle e dalla popolazione stellare, quindi dai sistemi di esopianeti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.