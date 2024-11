Gas russo in Francia: importazioni record grazie ai contratti a lungo termine

MeteoWeb

Le importazioni francesi di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia hanno raggiunto un livello record, sostenute dalle forniture di un’azienda energetica statale tedesca. Secondo i dati di tracciamento delle navi raccolti da Bloomberg, quest’anno la Francia ha ricevuto più GNL da Mosca che in qualsiasi anno precedente, da quando le forniture sono iniziate nel 2018. In particolare, le consegne al terminal di Dunkerque, situato vicino al confine con il Belgio, sono aumentate in modo significativo.

Questo aumento complessivo evidenzia come l’Europa continui a rappresentare una destinazione privilegiata per i carichi provenienti dall’enorme impianto russo di Yamal LNG nell’Artico. Tale tendenza è alimentata da contratti a lungo termine con compagnie come TotalEnergies SE, Naturgy Energy Group SA e la tedesca Securing Energy for Europe GmbH.

Anche se la regione sta cercando di ridurre la propria dipendenza dall’energia russa, l’Europa si è affidata pesantemente al GNL per colmare il vuoto lasciato dalla quasi totale interruzione dei gasdotti diretti verso la Russia, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte del Cremlino nel 2022. Nonostante ciò, l’Unione Europea ha in gran parte escluso il gas dalle sanzioni imposte alla Russia.

Tuttavia, non è chiaro quanto del GNL russo che arriva in Francia venga effettivamente consumato nel paese. Una volta che il gas liquefatto viene rigassificato e immesso nella rete, le molecole si mescolano e fluiscono liberamente verso altre nazioni europee.

