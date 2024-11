Gas, la situazione dei flussi russi via Ucraina dopo la disputa con OMV 

MeteoWeb

Le esportazioni di gas russo attraverso l’Ucraina verso l’Europa, la principale via di transito per il gas verso l’UE, sono rimasti stabili, secondo la società energetica controllata dal Cremlino Gazprom, nonostante la società abbia interrotto le forniture di gas alla austriaca OMV. Gazprom ha dichiarato che oggi fornirà all’Europa 42,4 milioni di metri cubi (mcm) di gas attraverso l’Ucraina, lo stesso volume di domenica. Anche le richieste per i flussi di gas dall’Ucraina alla Slovacchia sono rimaste pressoché invariate rispetto ai giorni precedenti, lo stesso per i flussi in uscita dalla Slovacchia, come hanno mostrato i dati del gestore del sistema di trasmissione Eustream, secondo quanto si riferisce Reuters.

Le candidature per i flussi verso l’Austria dalla Slovacchia sono rimaste stabili rispetto ai livelli del fine settimana, ovvero circa il 17% in meno rispetto ai livelli medi di novembre. E anche le candidature per la Repubblica Ceca provenienti dalla Slovacchia sono state più o meno in linea con i livelli dei giorni precedenti.

