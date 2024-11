Gas, Snam rassicura sull’inverno: “stoccaggi record al 98,5%”

MeteoWeb

L’Italia si prepara ad affrontare l’inverno con scorte di gas quasi al massimo della capacità, raggiungendo il 98,5% del livello di riempimento degli stoccaggi: lo annuncia Snam in una nota, precisando che questo livello è stato raggiunto con la conclusione della campagna di iniezione gas il 31 ottobre. In totale, le riserve ammontano a 18,7 miliardi di metri cubi di gas: 13,9 miliardi destinati allo stoccaggio di modulazione, che stabilisce un nuovo record rispetto ai 13,6 miliardi dello scorso anno, e 4,8 miliardi di metri cubi riservati allo stoccaggio strategico. A livello europeo, il riempimento medio degli stoccaggi si attesta intorno al 95%. Il totale comprende i 17,4 miliardi di metri cubi stoccati da Stogit, controllata interamente da Snam, e le riserve degli altri operatori.

“La conclusione della campagna di iniezione ci consente di guardare con fiducia alla stagione invernale, pur in uno scenario di costante volatilità e incertezza che contraddistingue i mercati globali,” ha commentato l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier. “Anche quest’anno abbiamo raggiunto questo risultato grazie a un’azione di sistema che ha visto coinvolti attivamente sia le diverse componenti del governo e di Arera, sia i principali operatori, oltre a Snam“.

L’ammontare delle scorte, sottolinea Snam, supera ampiamente il target del 90% previsto dalla normativa europea e nazionale, considerato che gli stoccaggi potranno far fronte a circa il 25%-30% della domanda giornaliera nei mesi più freddi dell’anno. Questo risultato, prosegue Snam, è stato possibile anche grazie alle azioni intraprese da gruppo lo scorso anno termico per il mantenimento del gas negli stoccaggi durante il periodo invernale, come l’offerta di servizi di controflusso, che hanno consentito agli stoccaggi Snam di poter iniziare la campagna di ricostituzione estiva, ad aprile 2024, con un livello di riempimento iniziale di circa il 60%.

Anche nel corso dalla prossima campagna erogativa proseguirà l’impegno di Snam nell’offerta di servizi per supportare gli operatori di mercato a mantenere il gas negli stoccaggi nel corso del periodo di punta dei consumi invernale, quali i servizi di controflusso e di giacenza residua.

