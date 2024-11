Gazprom interrompe le forniture all’Austria: balzo dei prezzi del gas in Europa

MeteoWeb

I prezzi del gas in Europa sono aumentati perché l’austriaca OMV AG ha dichiarato che la Russia taglierà le forniture da domani, sabato 16 novembre. Gazprom PJSC ha notificato alla società che azzererà le forniture all’Austria, ha affermato OMV in una dichiarazione. L’interruzione arriva dopo che la società energetica austriaca ha dichiarato che interromperà i pagamenti per recuperare una ricompensa arbitrale di 230 milioni di euro contro la società russa. Il mercato del gas europeo è stato particolarmente sensibile alle interruzioni dalla crisi energetica del 2022, con qualsiasi alterazione che potrebbe far sobbalzare i prezzi.

I future sono saliti negli ultimi mesi a causa dei crescenti rischi per l’approvvigionamento e il taglio russo aumenta la pressione proprio mentre inizia la stagione del riscaldamento.

OMV ha affermato di poter soddisfare gli obblighi di fornitura tramite fonti alternative anche se il suo contratto a lungo termine viene interrotto.

I future del gas europeo sono aumentati fino al 2,7% a 47,49 euro al megawattora.

