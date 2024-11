Gelo in Abruzzo, nevicate abbondanti a Roccaraso | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Roccaraso, celebre località sciistica dell’Abruzzo, ha registrato un’abbondante nevicata a causa di correnti fredde provenienti dai Balcani. Il flusso di aria gelida ha determinato un abbassamento significativo delle temperature, accompagnato da un ampio incremento del manto bianco. A partire da ieri, le precipitazioni, prevalentemente sotto forma di neve, hanno interessato le montagne dell’Abruzzo, con accumuli abbondanti oltre gli 800-1000 metri di altitudine. Roccaraso, a 1236 metri, è particolarmente interessata dalle abbondanti nevicate. Una situazione ideale per gli amanti degli sport invernali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

