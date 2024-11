Gelo artico negli USA, 3 milioni in allerta nel New England

MeteoWeb

Tre milioni di persone nel New England sono sotto allerta per le condizioni meteo avverse, con previsioni di nevicate con accumuli fino a 30 cm. Temperature estremamente basse stanno colpendo il Minnesota e le regioni del Sud e Nord Dakota. Da alcune ore, l’ondata di gelo artico sta intensificando i suoi effetti lungo la costa Est degli Stati Uniti e nel Midwest. A New York, la tradizionale parata di Macy’s è stata parzialmente compromessa dalla pioggia, che ha costretto partecipanti, majorettes e danzatrici a indossare impermeabili di plastica. A Nord dello Stato di New York sono attesi circa 25 cm di neve, mentre in Minnesota e nelle due Dakota le temperature sono scese, in alcune zone, fino a -40°C.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.