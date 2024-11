Gelo record a Capanna Margherita: -30.8°C, un valore siberiano

MeteoWeb

Un’ondata di freddo artico ha investito l’Italia, provocando un drastico calo delle temperature su tutto il territorio nazionale. Il fenomeno, accentuato dalla presenza di cieli sereni, ha portato a registrare valori termici eccezionalmente bassi, in particolare nelle zone di alta quota. La testimonianza più eclatante di questa situazione estrema proviene dalla stazione meteorologica di Capanna Margherita, situata a 4554 metri sul livello del mare nel territorio comunale di Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli. Nella notte appena trascorsa, gli strumenti hanno rilevato una temperatura di -30.8°C, un dato che sottolinea la severità delle condizioni climatiche attuali.

Capanna Margherita, nota per essere il rifugio più alto d’Europa, si trova sulla vetta della Punta Gnifetti, nel massiccio del Monte Rosa. La sua posizione geografica la rende un punto di osservazione privilegiato per monitorare le condizioni meteorologiche estreme che caratterizzano l’alta montagna. Il valore termico registrato, seppur non inusuale per queste altitudini, rappresenta comunque un evento significativo che riflette l’intensità dell’attuale ondata di freddo.

L’arrivo di questa massa d’aria artica non ha interessato solo le cime più elevate, ma ha influenzato le temperature in tutta la penisola. Nelle regioni settentrionali, in particolare, si sono verificate nevicate anche a quote relativamente basse, con accumuli significativi in diverse località montane e pedemontane.

Si prevede che questa fase di freddo intenso potrebbe persistere ancora per qualche giorno, con possibili gelate notturne nelle zone di pianura del Nord Italia. Tuttavia, si attende un graduale miglioramento delle condizioni climatiche nei prossimi giorni, con un lento ma progressivo rialzo delle temperature.

Questo evento meteorologico eccezionale richiama l’attenzione sull’importanza del monitoraggio climatico in alta quota, fondamentale per comprendere le dinamiche atmosferiche e le loro implicazioni sul clima a livello regionale e globale. La presenza di stazioni meteorologiche come quella di Capanna Margherita fornisce dati preziosi per gli studi climatologici e per la previsione di fenomeni meteorologici estremi.

L’attuale ondata di freddo, con il suo picco di -30.8°C registrato a Capanna Margherita, rappresenta un evento meteorologico di notevole rilevanza, che sottolinea la variabilità e l’intensità dei fenomeni climatici che possono interessare il nostro paese, in particolare nelle sue regioni montuose più elevate.

