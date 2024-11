Germania, allarme sulle rinnovabili: “sono finiti i soldi”, problema sull’eolico

MeteoWeb

In Germania “il governo si trova in difficoltà perché non ha più i fondi necessari a mantenere il livello di sovvenzioni per le rinnovabili“. Lo ha detto Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del made in Italy, intervenendo a Rimini, a “Ecomondo”, Fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile. Inoltre, ha aggiunto Valentini, hanno “un problema di energia, sull’eolico, si usa infatti il termine tedesco Dunkelflaute: c’è mancanza di vento e di sole, è successo l’anno scorso agli inglesi, quest’anno succede ai tedeschi. Le rinnovabili sono intermittenti, il mix energetico è la soluzione”.

