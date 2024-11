Germania, al via il primo parco di ricarica rapida per auto elettrica in aree di servizio non gestite

MeteoWeb

La prima stazione di ricarica rapida in aree di servizio autostradale non gestite è stata messa in funzione nel Land dello Schleswig-Holstein, nel nord della Germania. La prima stazione si trova in un’area di servizio sull’autostrada A21 tra Kiel e Bad Segeberg. Le auto possono essere caricate in quattro punti di ricarica con un massimo di 400 kilowatt. Per molte auto elettriche, una sosta di circa 20 minuti è sufficiente per ricaricare ampiamente la batteria. L’obiettivo del progetto è di rendere più semplice la ricarica delle auto elettriche in autostrada allestendole anche nelle aree di servizio non gestite, che lungo la rete tedesca sono abbastanza numerose.

