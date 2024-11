Ghiaccio e neve: quando l’abbigliamento inadeguato diventa un rischio in montagna

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, diverse persone hanno incontrato difficoltà durante escursioni in montagna a causa di condizioni meteorologiche avverse e abbigliamento inadeguato. In particolare, sul Monte Aquila, nel Gran Sasso, sei turisti sono stati soccorsi dopo essere scivolati ripetutamente sul ghiaccio. Questo incidente evidenzia l’importanza di un equipaggiamento adeguato quando si affrontano sentieri ghiacciati o innevati.

Un altro episodio simile è avvenuto sul Monte Vettore, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dove diverse persone sono state individuate in difficoltà nel tentativo di raggiungere la vetta. Le condizioni meteorologiche nei Monti Sibillini includevano temperature basse e precipitazioni che potevano contribuire alla formazione di ghiaccio sui sentieri.

Per affrontare in sicurezza le escursioni invernali in montagna, è fondamentale indossare abbigliamento adeguato. Gli esperti consigliano di vestirsi a strati per adattarsi alle variazioni di temperatura e di scegliere capi leggeri, traspiranti e impermeabili per garantire comfort e protezione dalle intemperie. Inoltre, è essenziale utilizzare calzature con buona aderenza e considerare l’uso di ramponcini per migliorare la stabilità su terreni ghiacciati.

Per affrontare il ghiaccio vivo in montagna, è fondamentale indossare un abbigliamento tecnico adeguato che garantisca sicurezza, comfort e protezione. Ecco i capi essenziali:

Strati di base

Intimo tecnico: Indossare un primo strato aderente e traspirante in materiale sintetico o lana merino per mantenere la pelle asciutta.

Strato intermedio: Un pile tecnico in Polartec di pesantezza media o alta per trattenere il calore corporeo.

Strato esterno

Giacca impermeabile e traspirante: Un guscio robusto con membrana Gore-Tex o simile per proteggere da vento e umidità.

Pantaloni tecnici: Modelli impermeabili e resistenti, specifici per alpinismo su ghiaccio.

Calzature e accessori

Scarponi da alpinismo: Rigidi, impermeabili e compatibili con ramponi.

Ramponi: Essenziali per la progressione su ghiaccio vivo.

Guanti tecnici: Impermeabili e termici, possibilmente con rinforzi sul palmo.

Berretto e scaldacollo: Per proteggere testa e collo dal freddo intenso.

Equipaggiamento di sicurezza

Casco: Per proteggersi da eventuali cadute di ghiaccio o rocce.

Imbracatura e materiale alpinistico: Piccozza, corde e moschettoni per la sicurezza su ghiaccio.

Ricordarsi sempre di vestirsi a strati per poter regolare la temperatura corporea durante l’attività. La scelta di materiali tecnici e performanti è cruciale per affrontare in sicurezza le condizioni estreme del ghiaccio vivo in montagna.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.